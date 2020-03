Intesa Sanpaolo: filiali più grandi rimarranno aperte, chiuse solo alcune più piccole

Titta Ferraro 12 marzo 2020 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Nell’assicurare il presidio dei servizi alla propria clientela, le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno interessate da interventi straordinari di turnazione del personale. In una nota la banca specifica come le filiali più grandi saranno sempre aperte al pubblico, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13. Si tratta del 26% degli sportelli, circa 900 complessivamente.Le filiali di media dimensione osserveranno orario di apertura al pubblico 9-13, a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì). Resteranno chiuse solo le filiali più piccole e situate in Comuni in cui vi siano altre filiali di maggiore dimensione aperte, in tutto 122. Le filiali con meno di 3 persone localizzate in Comuni in cui al contrario non sono presenti altre filiali resteranno aperte al pubblico a giorni alterni con orario 9-13.