Intesa Sanpaolo è l’azione più scambiata di tutta Piazza Affari nel 2019

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

E'Intesa Sanpaolo l'azione più scambiata per controvalore del 2019 a Piazza Affari, con un totale di 61,4 miliardi di Euro e la più scambiata in termini di contratti con circa 4 milioni di contratti. E' quanto emerge dalla Review dei Mercati 2019 pubblicata oggi da Borsa Italiana. Gli scambi di azioni nel 2019 (dati aggiornati al 23 dicembre), risultano sostanzialmente stabili e hanno raggiunto una media giornaliera di 2,2 miliardi di euro con 256.000 contratti. Complessivamente sono stati scambiati oltre 64 milioni di contratti e un controvalore di oltre 544 miliardi di Euro. Il massimo giornaliero per contratti è stato raggiunto il 4 novembre 2019 con 371.448 contratti scambiati e per il controvalore il 20 dicembre 2019 con 4,5 miliardi di Euro.