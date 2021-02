Intesa Sanpaolo, doppia emissione obbligazionaria in valuta estera

Valeria Panigada 9 febbraio 2021 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha emesso due nuove obbligazioni. Si tratta di un’obbligazione denominata in sterline inglesi e di un’obbligazione denominata in dollari. La prima, della durata di 10 anni, prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde dell’1,40% e un taglio minimo pari a 1.000 sterline. Mentre l’altra, della durata di 8 anni, prevede cedole annuali lorde fisse dell’1,90% e un taglio minimo pari a 2.000 dollari. Queste due nuovi bond si affiancano alle due obbligazioni emesse lo scorso novembre denominate entrambe in dollari.