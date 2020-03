Intesa Sanpaolo di nuovo sospesa al ribasso a -10%, titolo ai minimi dal 2013

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Nuovo stop per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Intesa Sanpaolo. Al momento della sospensione il titolo cedeva il 10,33% a quota 1,3938 euro. Il titolo della maggiore banca italiana non cadeva sotto quota 1,4 euro dal luglio 2013.Cali a doppia cifra caratterizzano quasi tutti i titoli bancari in una giornata molto nervosa sui mercati dopo l'intervento della Fed che ieri sera ha tagliato i tassi di 100 pb portandoli a zero. L'Italia vede oggi anche l'impennata dello spread del 10% a 265 pb con tassi Btp oltre la soglia del 2%.