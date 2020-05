Intesa Sanpaolo debole in Borsa, OPS su UBI verso posticipo a dopo l'estate

Titta Ferraro 22 maggio 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni in calo questa mattina per Intesa SanPapolo e UBI Banca, entrambe in calo di circa 1 punto percentuale, sostanzialmente in linea con l'andamento del mercato. Tiene sempre banco il nodo OPS, con l'offerta su UBI che potrebbe slittare a dopo l'estate. Secondo Il Sole 24 Ore l'Ops di Intesa Sanpaolo su UBI potrebbe partire a settembre rispetto ad un'ipotesi iniziale di luglio. Lo spostamento sarebbe legato ai tempi tecnici necessari per ottenere l'ok Bce, Ivass e Banca d’Italia, al cui via libera è condizionata l'operazione. Si è poi aggiunto il nodo antitrust, che ha aperto un'indagine nelle scorse settimane e il suo responso non dovrebbe arrivare prima di fine giugno-inizio luglio. Il quotidiano finanziario ricorda come tra le condizioni di efficacia dell’offerta c'è quella che entro il secondo giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità antitrust di Albania e Serbia approvino incondizionatamente l’operazione di acquisizione proposta dall’offerente. Se l’Antitrust dovesse porre condizioni più onerose c'è quindi la possibilità che Intesa si ritiri.