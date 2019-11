Intesa Sanpaolo conferma utile 2019 in crescita e dividend payout dell'80%

Titta Ferraro 5 novembre 2019 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

IlGruppo Intesa Sanpaolo si aspetta per l'intero 2019 un aumento del risultato netto rispetto al 2018, conseguente a una crescita dei ricavi, una continua riduzione dei costi operativi e un calo del costo del rischio. Lo rimarca la bancal, confermando quindi l'obiettivo di crescita dei profitti per il 2019. La politica di dividendi per l’esercizio 2019 prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari all’80% del risultato netto.