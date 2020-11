Intesa Sanpaolo conferma politica dividendi: payout ratio al 75% per il 2020 e al 70% per il 2021

Valeria Panigada 4 novembre 2020 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Anche considerando l’acquisizione di Ubi Banca, Intesa Sanpaolo conferma la politica dei dividendi, che prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 75% del risultato netto per l’esercizio 2020 e al 70% per l’esercizio 2021, subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalla Bce in merito alla distribuzione di dividendi successivamente al 1° gennaio 2021, termine della raccomandazione del 28 luglio scorso.In aggiunta alla prevista distribuzione di dividendi cash da utile netto del 2020, Intesa Sanpaolo intende ottenere l’approvazione della Bce per una distribuzione cash da riserve nel 2021 alla luce dell’utile netto 2019 allocato a riserve nel 2020.