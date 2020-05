Intesa Sanpaolo conferma politica dividendi, payout del 70% per il 2021

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Intesa Sanpaolo conferma la politica dei dividendi indicata nel Piano di Impresa 2018-2021, cheprevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 75% del risultato netto per l’esercizio 2020 e al 70% per l’esercizio 2021, subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalla BCE in merito alla distribuzione di dividendi successivamente al 1° ottobre prossimo, termine dellaraccomandazione del 27 marzo scorso.Confermata anche la proiezione da Piano di Impresa di un Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime superiore al 13% nel 2021, anche considerando la potenziale distribuzione del dividendo sospeso relativo al 2019.