Intesa Sanpaolo: concordati con Bper dettagli e tempi per cessione filiali

Redazione Finanza 30 settembre 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

La cessione dei 532 sportelli UBI Banca e Intesa Sanpaolo a Bper si completerà entro la metà del 2021. Lo riporta oggi Intesa Sanpaolo in merito all'accordo sottoscritto con BPER Banca e collegato al successo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di UBI Banca.Nell'ambito del confronto tecnico volto a definire modalità di attuazione del trasferimento del ramo tali da consentire la migrazione tecnica ed amministrativa, le parti hanno individuato come periodo allo stato previsto per il closing la seconda metà di febbraio 2021 per le filiali di UBI Banca e il secondo trimestre 2021 per le filiali di Intesa Sanpaolo.