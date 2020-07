Intesa Sanpaolo: con 50% +1 adesioni a OPS possibile nomina nuovo cda UBI

Titta Ferraro 6 luglio 2020 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo, acquisendo almeno il 50% del capitale più un’azione di UBI Banca, soglia di partecipazione di controllo autorizzata dalla BCE, potrà esercitare la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, potrà legittimamente nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione (con la partecipazione di consiglieri indipendenti come previsto dalla legge e dallo Statuto di UBI Banca) ed eserciterà attività di direzione e coordinamento nei confronti di UBI Banca nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nell’ottica complessiva del Gruppo.E' quanto specifica Intesa Sanpaolo nella nota di risposta a quanto evidenziato venerdì scorso dal cda di UBI Banca, che ha bollato come 'non conveniente' l'OPS lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina.L’attività di direzione e coordinamento può consistere in direttive concernenti, a titolo esemplificativo, l’ambito del controllo strategico, quello organizzativo e, più in generale, quello gestionale sinergie per soci UBI superiori a quanto stimato da cda.