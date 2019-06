Intesa Sanpaolo: collocati con successo due bond senior a 5 e 10 anni

michele fanigliulo 28 giugno 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo due bond senior a 5 e 10 anni per un valore complessivo di 2,25 miliardi (rispettivamente 1,25 e 1 miliardo).Secondo quanto riportato dalla stampa, l’operazione ha riscontrato forte domanda tra gli investitori, con ordini che hanno oltrepassato i 3,8 miliardi per il bond a 5 anni e i 2,7 miliardi per quello a 10 anni. Un totale dunque di circa 6,5 miliardi.Lo spread è stato fissato a 125 pb sul tasso mid-swap per l’obbligazione a 5 anni, con una cedola del 1%. Il bond a 10 anni vede invece uno spread a 165 pb sul tasso mid-swap e cedola del 1,75%.