Intesa Sanpaolo: cda 31 marzo discuterà di dividendi dopo comunicazione Bce

Titta Ferraro 28 marzo 2020 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Nodo dividendi sul tavolo del prossimo cda di Intesa Sanpaolo. Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha comunicato che l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo prossimo, che era già stato convocato in via ordinaria nei giorni scorsi, includerà l’esame della comunicazione della Banca Centrale Europea riguardante la politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19.La Bce ieri ha raccomandato agli istituti di credito sotto la sua vigilanza di non distribuire dividendi agli azionisti.