Intesa Sanpaolo avvia acquisto azioni proprie per incentivi a dipendenti

17 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie di Intesa Sanpaolo, che si concluderà entro il 20 settembre 2019. L’acquisto è a servizio di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti del Gruppo nel contesto del sistema di incentivazione basato su azioni relativo all'esercizio 2018, destinato ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. “soglia di materialità” e a coloro i quali, tra Manager o Professional non Risk Taker, maturino “bonus rilevanti”.L’acquisto è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti a Risk Taker in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Tale acquisto viene effettuato nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 30 aprile 2019 e già comunicati al mercato.