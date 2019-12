Intesa Sanpaolo: autosospensione del consigliere di amministrazione Corrado Gatti

simone borghi 17 dicembre 2019 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Corrado Gatti ha deciso di autosospendersi, con decorrenza dal 13 dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2020, dall’incarico di consigliere di amministrazione e componente del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per ragioni di opportunità e personali connesse alla volontà di preservare la propria serenità e quella del cda della banca, in relazione al coinvolgimento personale nelle vicende riguardanti la procedura concordataria di Astaldi.