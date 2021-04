Intesa Sanpaolo: assemblea approva dividendo di 0,0357 euro

Titta Ferraro 28 aprile 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio d’esercizio 2020 della capogruppo e la destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo. Agli azionisti verranno distribuiti 532.394.694,56 euro come dividendi a valere sull’utile d’esercizio (corrispondenti a 2,74 centesimi per ciascuna delle 19.430.463.305 azioni ordinarie) e di 161.272.845,43 euro come assegnazione di riserve a valere sulla Riserva sovrapprezzo (corrispondenti a 0,83 centesimi per ciascuna azione) per un ammontare totale pari a 693.667.539,99 euro (corrispondente a 3,57 centesimi di euro per ciascuna azione).La suddetta assegnazione di riserve, rimarca Intesa in una nota, sarà soggetta allo stesso regime fiscale della distribuzione di dividendi.La distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 26 maggio 2021 (con stacco cedole il 24 maggio e record date il 25 maggio). Rapportando l’importo unitario al prezzo dell’azione registrato il 27 aprile 2021, risulta un rendimento (dividend yield) pari all’1,6%.