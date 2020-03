Intesa Sanpaolo amplia gratuitamente tutele sanitarie per gli assicurati

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

La compagnia Intesa Sanpaolo Assicura, divisione assicurativa di Intesa Sanpaolo, ha deciso di estendere gratuitamente i servizi e le coperture sanitarie per i propri assicurati che risultano positivi al Covid-19, così da agevolarli in caso di cure impreviste. Gli assicurati, positivi al coronavirus, potranno fare ricorso alla diaria da ricovero non soltanto in caso di degenza in ospedale, ma anche durante l’isolamento domiciliare (quarantena), senza applicazione di franchigie e carenze. L'integrazione si applica ai prodotti salute: Proteggi Salute (garanzie standard), Polizza Salute/Ricovero, Prospettiva Salute/Ricovero per interventi o gravi patologie, Business Gemma.I clienti con diagnosi positiva al coronavirus, ricoverati in terapia intensiva, riceveranno un indennizzo di 2.000 o di 4.000 euro per i prodotti: XME Protezione modulo Interventi Chirurgici e Polizza Interventi Chirurgici. Inoltre, sono state previste apposite integrazioni anche per le garanzie salute dei prodotti a tutela di chi ha sottoscritto un finanziamento: Proteggi Mutuo, Proteggi Prestito, Business 5, Business Sempre e Proteggi Con Me.I lavoratori autonomi assicurati con Intesa Sanpaolo Assicura, in caso di isolamento domiciliare con diagnosi positiva da Coronavirus, riceveranno l'indennizzo previsto per inabilità temporanea totale, ovvero il rimborso delle rate di finanziamenti, mutui e prestiti, in scadenza durante il periodo di isolamento, senza applicazione di franchigie e carenze.I clienti pensionati, lavoratori del pubblico impiego, o non lavoratori, con diagnosi positiva da Coronavirus, in caso di ricovero ospedaliero riceveranno l'indennizzo previsto dal prodotto, che corrisponde al rimborso delle rate del finanziamento in scadenza, senza applicazione di franchigie e carenze.Le estensioni sono valide per gli assicurati che hanno sottoscritto le polizze indicate entro il 9 marzo 2020 e i sinistri potranno essere denunciati attraverso i canali telefonici.