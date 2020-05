Intesa Sanpaolo allunga a +5% in scia a boom utili trimestrali

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Allungo a fine giornata per Intesa Sanpaolo con gli investitori che danno credito ai forti numeri trimestrali diffusi oggi. Il titolo è arrivato a oltre +5% in area 1,45 euro. La maggiore banca italiana per capitalizzazione ha riportato un utile netto pari a 1.151 milioni di euro nel primo trimestre 2020, superiore ai 1.050 milioni del primo trimestre 2019 e ben oltre le attese di consensus che erano ferme a 751,4 milioni di euro. Gli utili risulterebbero pari a circa 1.360 milioni escludendo l’accantonamento di circa 300 milioni ante imposte per COVID-19 e a circa 2,3 miliardi pro-forma se – oltre a escludere questo accantonamento – si considerasse la plusvalenza netta di circa 900 milioni da Nexi. Intesa ha indicato un target di utile 2020 di almeno 3 miliardi e di oltre 3,5 mld per il 2021. Confermata la politica dividendi con payout del 75% per il 2020 e del 70% per il 2021.