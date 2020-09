Intesa Sanpaolo affonda a -5% sul Ftse Mib, affaire Hsbc pesa su tutto il settore

Titta Ferraro 21 settembre 2020 - 12:06

Ulteriore accelerazione al ribasso delle banche in una giornata molto difficile per tutta Piazza Affari. Con un Ftse Mib al momento in calo di oltre il 3%, tra i peggiori figurano proprio le banche con Intesa Sanpaolo - maggior banca per capitalizzazione - che cede oltre il 5% in area 1,62 euro. Peggio fa Unicredit con -5,8%.Sulle banche pesa il rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists che parla di alcune grandi banche, citando esplicitamente HSBC e Standard Chartered Plc, che continuano a trarre profitto “da attori potenti e pericolosi” negli ultimi due decenni. A Hong Kong il titolo HSBC è scivolato ai minimi dal lontano 1995 portando a oltre -50% il suo saldo Ytd. La maggiore banca europea per asset e market cap era già stata protagonista di attività di riciclaggio di denaro illecito e a fine 2011 pago una multa record di 1,92 miliardi di dollari alle autorità statunitensi.