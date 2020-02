Intesa Sanpaolo adotta misure di tutela da coronavirus

Titta Ferraro 23 febbraio 2020 - 20:28

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus (COVID - 2019), Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver disposto la chiusura delle filiali dei Comuni oggetto dei provvedimenti governativi: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in provincia di Lodi; Vò Euganea in provincia di Padova. "In tutti questi Comuni restano operativi gli sportelli ATM. In tutti gli altri Comuni italiani, le filiali sono regolarmente aperte. Intesa Sanpaolo è pronta ad attivare le misure richieste anche in altri Comuni se si rendesse necessario su indicazione delle autorità", aggiunge la nota della banca.La Banca ha inoltre diffuso presso i propri dipendenti le indicazioni di igiene e profilassi dell’OMS per isoggetti asintomatici (lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono diinfezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso con un fazzoletto ocon il gomito piegato se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescrittidal medico). È stata inoltre istituita una casella mail specifica per le domande dei dipendenti, alle qualirispondono esperti, tra cui medici specializzati dell’Istituto Sacco di Milano e della Città della salute diTorino.