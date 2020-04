Intesa Sanpaolo: a.d. Messina, "dividendi rappresentano sostegno per azionisti"

Redazione Finanza 27 aprile 2020 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

"Con un’eccedenza di capitale di circa 19 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo è tra le banche che nei prossimi mesi potranno tornare a remunerare gli azionisti in maniera consistente e sostenibili". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, dopo l'assemblea degli azionisti che si è svolta oggi. Sul tema cedola Messina ha detto che "Dividendi significativi – in un contesto come quello determinato dall’epidemia – rappresentano un importante sostegno agli azionisti retail e un cruciale supporto alle 26 fondazioni azioniste e alle loro iniziative a favore dei rispettivi territori"."In questa fase di eccezionale emergenza - ha ricordato Messina - abbiamo deciso di raccogliere le indicazioni provenienti dalle autorità di supervisione riservandoci di esaminare la distribuzione del dividendo originariamente previsto, in una nuova Assemblea degli azionisti da convocare dopo il primo ottobre".