Intesa Sanpaolo: accordo con i sindacati per 1.600 uscite, 600 con Quota 100

Alessandra Caparello 30 maggio 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Mille dipendenti di IntesaSanpaolo in pensione anticipata e per ulteriori 600 utilizzeranno quota 100. E’ stato firmato ieri sera dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con la banca guidata da Carlo Messina un accordo per l’uscita anticipata, con pensionamenti e prepensionamenti volontari, di 1.000 dipendenti del gruppo e per altri 600 lavoratrici e lavoratori è possibile sfruttare le novità legislative introdotte con l’ultima legge di bilancio (cosiddetta Quota 100).Nell’accordo si stabiliscono anche 150 assunzioni a tempo indeterminato.