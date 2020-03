Intesa Sanpaolo a prezzi di saldo, Santander alza rating a buy dopo violento sell-off

Alessandra Caparello 3 marzo 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

In attesa dell'approvazione definitiva del documento di offerta relativo all'Ops lanciata su Ubi, che dovrà essere depositato in Consob entro sabato, gli analisti di Santander hanno deciso di rivedere al rialzo la raccomandazione sul titolo Intesa Sanpaolo portata a "buy".La promozione arriva dopo il recente -18%, dovuto al calo generalizzato dei listini per i timori legati all'epidemia di coronavirus. Una discesa delle quotazioni che secondo gli esperti ha creato “un'opportunità di acquisto per una delle più attraenti storie di ritorno sul capitale in Europa, grazie a un rendimento cash per dividendi al 10%”. Secondo Santander gli investitori hanno messo in discussione la sostenibilità di questo payout elevato, ma Intesa Sanpaolo ha un profilo di ricavi difensivo e l'annunciata operazione con Ubi potrebbe portare a sinergie superiori alle attese, ponendo Intesa in un ciclo di crescita graduale degli utili. Nella promozione dell'istituto guidato dall'a.d. Carlo Messina, inoltre, Santander sottolinea che non si tratta di scegliere tra Intesa e UniCredit, dato che per entrambi il giudizio è "buy". 'Siamo "bullish" su entrambe le banche italiane che seguiamo anche se i rischi politici rimangono, ma crediamo siano più gestibili che nel 2018”. Intesa al momento in borsa segna un rialzo dell’1,4% guidando il recupero del sistema bancario sul listino milanese.