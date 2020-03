Intesa Sanpaolo a picco fino a -7%, la regina dei dividendi paga lo scotto maggiore

Titta Ferraro 30 marzo 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

La raccomandazione Bce alle banche di sospendere la distribuzione dei dividendi miete molte vittime sul Ftse Mib, a partire da Intesa Sanpaolo più volte sospesa al ribasso e che cede oltre il 7% a quota 1,45 euro.Intesa Sanpaolo è la banca più generosa sul fronte dividendi di tutta Piazza Affari con un dividend yield di oltre il 10% considerando i livelli attuali del titolo. Il dividendo previsto da Intesa era di 0,192 euro, pari a un monte di 3,36 miliardi cash, con payout ratio dell'80%.Il prossimo cda di Intesa Sanpaolo del 31 marzo prossimo, che era già stato convocato in via ordinaria nei giorni scorsi, includerà l’esame della comunicazione della Banca Centrale Europea riguardante la politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19.La Bce venerdì ha raccomandato agli istituti di credito sotto la sua vigilanza di non distribuire dividendi agli azionisti. La raccomandazione della Bce si riferisce ai dividendi relativi al 2019 e al 2020 e a sua volta Bankitalia ha esteso la raccomandazione anche alle banche minori italiane precisando che l'invito si estende almeno fino all'1 ottobre 2020.