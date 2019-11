Intesa Sanpaolo: Messina, in linea per rispettare impegno di significativo dividendo

Titta Ferraro 5 novembre 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

"Inun contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo conferma la capacità di raggiungere risultati importanti, in linea con l’obiettivo di un utile netto superiore a quello del 2018. Confermiamo, allo stesso tempo, un pay out ratio dell’80% e siamo pertanto in linea con l’impegno di premiare ancora una volta i nostri azionisti con un significativo dividendo cash". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a commento dei conti del terzo trimestre 2019. L’utile netto dei primi nove mesi dell’anno, pari a 3,31 miliardi di euro, è il miglior risultato per i primi nove mesi dal 2008.