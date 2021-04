Intesa Sanpaolo: Messina, concordato con sindacati un grande progetto di assunzioni di giovani

Titta Ferraro 28 aprile 2021 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

"Inun anno complesso che ha visto Intesa Sanpaolo e le sue persone impegnate al massimo per garantire la continuità del servizio anche nei momenti più difficili per progettare il futuro siamo partiti dalle persone. Con le sigle sindacali abbiamo definito il più grande progetto di assunzioni di giovani in Intesa Sanpaolo e forse in Italia: 3.500 nuovi ingressi entro il 2024". Così il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’Assemblea dei soci.