Intesa Sanpaolo: Messina, con nuovo piano ci confermeremo motore della crescita sostenibile e inclusiva

Titta Ferraro 14 ottobre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Carlo Messina conferma che il gruppo Intesa Sanpaolo presenterà il piano d’impresa 2022-2025 il prossimo mese di febbraio. Il ceo del maggiore gruppo bancario italiano sottolinea come anche il nuovo piano metterà "la forza della banca a sostegno di una fase in cui il Paese sta muovendosi con decisione nella giusta direzione, mostrando tassi di crescita superiori alle attese". Messina indica che la banca sarà in grado di attivare, nell’arco del PNRR, erogazioni a medio e lungo termine per oltre 410 miliardi di qui al 2026, al fine di accelerare, attraverso la mobilitazione degli investimenti privati, la transizione ecologica, la digitalizzazione, i progetti infrastrutturali, il rafforzamento del sistema sanitario, la ricerca, la coesione sociale.