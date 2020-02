Intesa Sanpaolo: Messina: con fusione il marchio Ubi sparirà

Titta Ferraro 18 febbraio 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo tolto Sanpaolo, Comit, Cariplo, Imi, toglieremo anche Ubi". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nell'annunciare che il marchio UBi non ci sarà più una volta ultimata la fusione tra i due gruppi bancari. Nella conferenza stampa che accompagna l'OPS lanciata da Intesa su UBI Messina puntualizza che Ubi non è un marchio storico come Cariplo, Sanpaolo o Imi e quindi invita a non cominciare a "trasformare un marchio in unastoria di 100 anni. Quello che conta sono le persone e saranno quelle che valorizzeremo".