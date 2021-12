Intesa Sanpaolo: JpMorgan possiede ora una partecipazione al 4,571% (Consob)

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

JpMorgan ha una partecipazione aggregata pari al 4,571% nel capitale di Intesa Sanpaolo. Lo si apprende dalle partecipazioni rilevanti pubblicate oggi dalla Consob. Nell'aggiornamento datato 16 dicembre scorso, la quota di JPMorgan è suddivisa in diritti di voto riferibili ad azioni allo 0,963%, partecipazione potenziale pari allo 0,300% e infine altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti pari allo 3,308%. La situazione precedente al 19 novembre scorso vedeva un aggregato al 6,308% e al 3,622% in strumenti finanziari.