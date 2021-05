Intesa Sanpaolo: Eurizon acquista da Bapr il ramo d'azienda di FinSud Sim

simone borghi 3 maggio 2021 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, società di asset management di Intesa Sanpaolo, e Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR), annunciano il trasferimento da FinSud SIM (interamente controllata da BAPR) ad Eurizon del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento sia per la clientela retail che per quella istituzionale. L’operazione ha efficacia dal 1° maggio 2021 ed è in linea con gli obiettivi del piano d’impresa del gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021, nel corso del quale Eurizon ha rafforzato la propria penetrazione nel settore del risparmio gestito, sia tramite crescita organica sia attraverso partnership con operatori terzi.Con quest’ultima iniziativa strategica Eurizon consolida ulteriormente la propria posizione di leader nel settore dell’Asset Management e afferma la propria capacitàcompetitiva nel nuovo scenario macroeconomico, accrescendo il livello di collaborazione con gruppi a struttura "aperta".