Intesa Sanpaolo: CET 1 ratio sale al 14,2%

Titta Ferraro 5 novembre 2019 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Coefficienti patrimoniali su livelli superiori ai requisiti normativi per Intesa Sanpaolo. Al 30 settembre 2019, tenendo conto di 2.648 milioni di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi, il Common Equity Tier 1 ratio proforma a regime della banca risulta pari al 14,2% e il Common Equity Tier 1 ratio calcolato applicando i criteri transitori in vigore per il 2019 e il Danish compromise (per cui gli investimenti assicurativi vengono trattati come attivi ponderati per il rischio anziché dedotti dal capitale) al 14%, rispetto a un requisito SREP da rispettare nel 2019 pari rispettivamente al 9,35% e all’8,96%.Al 30 giugno il CET 1 ratio era al 13,9%.