Intesa Sanpaolo: Akros lima target price a 1,8 euro, rating resta 'buy'

Daniela La Cava 6 maggio 2020 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo sotto la lente di Banca Akros all'indomani dei risultati del primo trimestre. Gli analisti hanno confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) sul gruppo guidato da Carlo Messina, ma hanno limato il target price da 1,9 a 1,8 euro. "I risultati del primo trimestre sono stati resilienti e migliori delle aspettative", rimarcano da Banca Akros che ha tuttavia "allineato le sue stime alla nuova guidance per il costo del rischio, profitti netti e politica di dividendo e ha abbassato le stime sull'utile per azione rettificato da 0,21 a 0,19 euro per il 2020 e da 0,21 a 0,20 nel 2021". La cedola è ora attesa a 0,14 da 0,17 euro nel periodo 2020-2021."Abbiamo ridotto il nostro prezzo obbiettivo in scia alla revisione al ribasso delle stime sull'Eps e ribadiamo il buy su questa banca ben attrezzata per affrontare l'attuale contesto difficile, che offre attualmente un potenziale rendimento del dividendo del 10% ai prezzi di mercato", aggiungono ancora da Akros.