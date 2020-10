Intesa Sanpaolo (-3,5%) piomba ai minimi da maggio e anche oggi fa peggio di Unicredit & co.

Titta Ferraro 15 ottobre 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Intesa Sanpaolo risulta tra i più colpiti dalle vendite oggi. Nelle prime due ore e mezza di contrattazione e arrivato a cedere il 3,88% a 1,5546 euro, andando a scivolare sui minimi dallo scorso maggio. Intesa fa peggio di Unicredit che segna un calo di quasi il 3%, mentre viaggiano in controtendenza Bper e Banco BPM con rialzi nell'ordine dell'1%.Già alla vigilia Intesa Sanpaolo era tata la banca del Ftse Mib a performare peggio cedendo quasi l'1%. Da inizio anno invece il titolo segna -34,5%, in miglior tenuta rispetto a Bper (-63%) e Unicredit (-47,5%). In generale l'indice Ftse Italia All Share Banks viaggia a livelli dimezzati rispetto a quelli di inizio 2020.Tra gli analisti i giudizi su Intesa Sanpaolo rimangono prevalentemente positivi con il 64,3% che dice buy (acquistare) tra quelli monitorati da Bloomberg, mentre il 32,1% dice hold e solo il 3,6% dice sell (vendere). Il prezzo obiettivo medio su Intesa è di 2,08% con quindi un potenziale rendimento del 33% rispetto ai prezzi attuali.