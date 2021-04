Intesa SanPaolo sigla accordo con La Doria: finanziamento da 10 mln di euro per progetti sostenibili

Alessandra Caparello 9 aprile 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo e La Doria, società attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati nonché presente nelle più importanti catene della Grande Distribuzione e del Discount sia in Italia che all'estero, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 10 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità.L’operazione, si legge in una nota, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in una linea di credito della durata di 7 anni con tasso d’interesse indicizzato all’Euribor e si caratterizza per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).Il finanziamento consente a La Doria di poter contare su una liquidità a supporto del Piano di Investimenti e conferma il forte impegno della società nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.