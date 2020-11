Intesa SanPaolo: nasce l'Academy per le Imprese. Prima iniziativa destinata al Sud Italia

Alessandra Caparello 3 novembre 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Prende il via l’Academy per le Imprese, il programma di Intesa Sanpaolo Formazione, la società di formazione di Intesa Sanpaolo, nato per offrire alle imprese italiane corsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi.La prima iniziativa è il corso di alta formazione Executive Master in Business Administration – EMBA realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Svolto da un team qualificato di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia, è destinato alle imprese di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Nei prossimi mesi partiranno altre iniziative di Intesa Sanpaolo Formazione in collaborazione con partner qualificati dedicate ad altre regioni italiane, sempre con l’obiettivo di cogliere le esigenze specifiche dei diversi territori e offrire alle imprese l’opportunità di migliorare la qualità del capitale umano, vero motore di competitività. Intesa Sanpaolo Formazione nella sua attività formativa ha coinvolto oltre 18 mila persone e più di 4 mila aziende con l’erogazione di oltre 500 mila ore formative.