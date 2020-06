Intesa SanPaolo e Sanlorenzo: accordo a sostegno delle piccole e medie imprese fornitrici

Alessandra Caparello 3 giugno 2020 - 09:23

Intesa Sanpaolo ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con Sanlorenzo, leader mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura. Esse grazie all’accordo, potranno accedere a una linea di credito di 50 milioni di euro messa a disposizione dalla Banca per anticipare i crediti commerciali vantati nei confronti di Sanlorenzo.L’operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, strutturato per rendere efficiente ed economicamente conveniente il finanziamento del capitale circolante, e si avvale dello strumento del reverse factoring, nella versione più innovativa e digitalizzata del confirming, con l’utilizzo di una piattaforma digitale che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Con questa soluzione il committente fidelizza e sostiene la propria filiera di fornitori, assicurando loro un migliore accesso al credito, e ha l’opportunità di razionalizzare e semplificare le procedure di pagamento nei confronti delle imprese fornitrici, conferendo alla Banca un mandato al regolamento alla scadenza delle fatture dei fornitori caricate sulla piattaforma.