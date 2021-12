Intesa SanPaolo: digitale comporterà riduzione sportelli ma con noi non ci saranno ulteriori uscite personale'

Redazione Finanza 14 dicembre 2021 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

"L'elemento del digitale comporterà una riduzione degli sportelli retail", visto che sempre "meno famiglie vengono in filiale", ma "individueremo soluzioni dignitose per le persone che possano essere coinvolte nella generazione di valore della banca". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di un dibattito in occasione del 126esimo consiglio nazionale del sindacato Fabi.Messina ha rassicurato che "nel nostro gruppo non ci saranno ulteriori necessità di uscite di persone. Grazie agli accordi fatti con i sindacati assumeremo 4.600 giovani con il nostro piano d'impresa".Dunque, "chi lavora in banca sarà tutelato qualunque siano gli scenari che si presenteranno. L'altro impegno è garantire dignità nel lavoro, nel continuare a svolgere una relazione con il cliente, oppure delle attività che rappresentano un vero valore aggiunto".