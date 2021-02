Intesa SanPaolo: crediti deteriorati -10,8 miliardi nel 2020, -44 miliardi da picco 2015

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

"Nell'intero 2020, Intesa SanPaolo ha assistito a una riduzione dei crediti deteriorati escludendo l'apporto di UBI Banca, consolidata dal terzo trimestre 2020 e al lordo delle rettifiche di valore, di circa 10,8 miliardi di euro, di circa 44 miliardi dal picco di settembre 2015 e di circa 32 miliardi dal dicembre 2017 superando con un anno di anticipo, per circa 6 miliardi, l'obiettivo di riduzione pari a circa 26 miliardi previsto per l'intero quadriennio del Piano di Impresa 2018-2021". E' quanto emerge dai risultati di bilancio della banca guidata da Carlo Messina."Dai crediti deteriorati a fine 2020 - si legge nel comunicato - sono esclusi i portafogli classificati come destinati a prossime cessioni, contabilizzati nella voce attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, pari - escludendo l’apporto di UBI Banca - a circa 3,2 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore e 0,5 miliardi al netto".