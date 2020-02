Intesa SanPaolo: Rapporto concambio 1,70x, Ops condizionata a raggiungimento quota 66,67% Ubi

Laura Naka Antonelli 18 febbraio 2020 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

"ISP offrirà 17 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni di UBI Banca portate in adesione all'Offerta, equivalente a un rapporto di concambio pari a 1,70x". E' quanto si legge nelle slide con cui Intesa SanPaolo presenta i dettaglio dell'Ops lanciata su Ubi Banca."ISP convocherà l'Assemblea degli Azionisti straordinaria per conferire la delega al Consiglio di Amministrazione all'emissione delle nuove azioni ordinarie oggetto di concambio nel contesto dell'Offerta - si legge ancora - Il rapporto di concambio offerto pari a 1,70x implica un prezzo pari a €4,254 per ogni azione UBI Banca, equivalente ad un corrispettivo totale dell'Offerta di ~€4,9mld e rappresenta:un premio del ~28% rispetto al prezzo per azione medio ponderato di UBI Bancaal 14 febbraio 2020 (premio del ~23% dopo la distribuzione dei dividendi)un premio del ~39% rispetto al prezzo per azione medio ponderato di UBI Banca degli ultimi 6 mesi (premio del ~33% dopo la distribuzione dei dividendi)"L'Offerta - si legge ancora - sarà condizionata al raggiungimento di una partecipazione da parte di ISP pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale di UBI Banca (tale condizione può essere derogata da ISP a sua sola discrezione, laddove abbia acquisito almeno il 50% + 1 azione del capitale di UBI Banca)"