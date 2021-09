Intesa SanPaolo, Messina: ramo assicurativo è tra settori dove abbiamo individuato maggiori opportunità crescita in Italia

Redazione Finanza 30 settembre 2021 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante l'impatto della pandemia, abbiamo chiuso il miglior primo semestre di sempre in termini di Commissioni, con quasi 4,7 miliardi di euro che rappresentano il 13,2% in più rispetto al 1 semestre 2020 e conseguendo un Utile netto di 3 miliardi perfettamente in linea con un obiettivo di utile annuale almeno pari a 4 miliardi, focalizzandoci anche sul ramo assicurativo nonmotor. In questo modo, il nostro modello di business ha dimostrato capacità di resilienza anche nelle fasi di maggior complessità dei mercati internazionali". Così il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione della presentazione delle attività di Wealth Management & Protection del gruppo."Anche il Piano che sta per concludersi - ha continuato Messina - ha confermato il modello incentrato su Wealth Management & Protection, focalizzandosi sul ramo assicurativo, uno dei settori dove abbiamo individuato le maggiori opportunità di crescita nel nostro Paese. Con l'acquisizione di UBI Banca, infine, sono entrate nel nostro Gruppo ulteriori fabbriche prodotto nell'asset management e nell'assicurazione e reti di consulenti e private banker in grado arricchire il nostro modello di business e contribuire allo sviluppo ulteriore di questo nostro grande progetto".