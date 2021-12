Intesa SanPaolo, Messina: 'rafforzeremo il wealth management, investiremo ancora di più'

Redazione Finanza 14 dicembre 2021 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

"Rafforzeremo il wealth management in cui oggi siamo leader in Europa, investiremo ancora di più". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di un dibattito in occasione del 126esimo consiglio nazionale del sindacato Fabi."Esistono comparti come il wealth management - ha continuato Messina - l'assicurazione, il risparmio gestito, in cui è fondamentale la presenza di filiali fisiche, di persone di qualità e fiducia. Avere patrimoni affidati da clienti è basato sulla fiducia nella banca. Questo mondo rimarrà non toccato significativamente dal digitale e verrà potenziato come presenza fisica sul territorio".