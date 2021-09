Intesa SanPaolo, Messina: 'oggi siamo bancassurance e operatore europeo in private banking e asset management'

Redazione Finanza 30 settembre 2021 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

"Oggi siamo una Bancassicurazione e un operatore di dimensioni europee nel private banking e nell'asset management, in grado di servire il cliente in maniera integrata e multicanale, spaziando dal credito tradizionale alla protezione, dalla gestione del risparmio all'investimento, dalla salute alla previdenza. Anche in questo particolare momento siamo pronti a confermarci punto di riferimento per uno sviluppo del sistema Paese, grazie agli oltre 400 miliardi di prestiti a medio e lungo termine che saranno resi disponibili a imprese e famiglie nell'arco temporale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, affinché siano indirizzati su iniziative in grado di accelerare la crescita e creare occupazione in breve tempo: green, digitale e infrastrutture".