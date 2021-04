Intesa SanPaolo, Messina: 'nel 2025 penso che avremo completato percorso leader in Europa, modello business fondamentale'

Redazione Finanza 16 aprile 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

"Se immagino dove sarà Intesa Sanpaolo nel 2025, al completamento del prossimo piano d'impresa, penso cheavremo completato un percorso da leader in Europa: crescere nei ricavi, ridurre i costi e tenerli sotto controllo,fare sì che la qualità del credito del nostro Gruppo sia eccellente e ci porti ad una forte riduzione del costo delrischio". E' quanto ha detto il consigliere delegato e ceo di Intesa SanPaolo Carlo Messina, rilasciando un'intervista alla web tv interna del gruppo, stando a quanto si legge nella nota alla stampa diffusa dalla banca, all'indomani del completamento dell'integrazione di Ubi in Intesa SanPaolo."Tutto questo consente di far crescere l'utile netto e quindi di poter posizionare la Banca in una prospettiva dicrescita - ha continuato Messina - Il modello di business è fondamentale: la valorizzazione dei patrimoni dei nostri clienti. Wealth Management, Protection, Private Banking e Asset management, Assicurazione e Banca dei Territori rimangono punti strategici, accanto al Corporate & Investment Banking che completa le soluzioni per rafforzare i risultati del Gruppo".