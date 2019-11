Intesa SanPaolo, Messina: 'assolutamente' concentrati su crescita wealth management

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo è "assolutamente" concentrata sulla crescita nel wealth management, visto che i tassi di interesse negativi e il calo dello spread sui bond governativi italiani sono fattori che promuovono l'aumento degli investimenti. Lo ha detto il numero uno di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, in un'intervista in via esclusiva rilasciata a Bloomberg.