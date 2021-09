Intesa SanPaolo, Institutional Investor: migliore banca europea. AD Messina il migliore ceo

Redazione Finanza 10 settembre 2021 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti Esg. E' quanto emerge dalla classifica 2021 stilata dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor.Nell'ambito del settore bancario europeo, Carlo Messina - consigliere delegato e ceo del Gruppo - è il miglior Chief Executive Officer per il quarto anno dall'introduzione, sei anni fa, della classifica, che tiene conto sia del voto degli analisti finanziari sia degli investitori istituzionali.