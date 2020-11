Intesa SanPaolo: Goldman Sachs alza rating a 'buy', aumenta anche stime eps e dividendi

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2020 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il rating su Intesa SanPaolo a buy dal precedente neutral. Migliorato anche l'outlook sul target price a 12 mesi, dell'11,6%, a 2,40 euro dai precedenti 2,15 euro. Il margine di rialzo atteso per il titolo della banca guidata da Carlo Messina è così pari a +30% rispetto ai valori attuali. Il titolo sale dell'1,41% a 1,87 euro. Gli analisti hanno rivisto al rialzo anche l'outlook sull'utile per azione del periodo 2020-2024, in media del 7%, prevedendo costi e accantonamenti inferiori rispetto a quelli precedentemente attesi.Inoltre, si legge nella nota dedicata alle banche italiane: "Abbiamo aumentato anche le nostre stime sui dividendi, con un payout ratio pari al 75% per tutto il periodo preso in considerazione nell'outlook, al fine di riflettere ratio sui capitali riportati più elevati".Secondo gli esperti del colosso bancario Usa, nel 2024 Intesa potrebbe inoltre sorprendere i propri azionisti, premiandoli con la totalità dei suoi utili attraverso i dividendi. Parliamo dunque di utili restituiti al 100% ai soci.Un maxi regalo che non intaccherebbe affatto i requisiti patrimoniali della banca, visto che, scrivono gli analisti di Goldman Sachs, Intesa riuscirebbe a terminare l'anno con un cuscinetto di quasi 300 punti base superiore alle richieste attuali di capitale. Per ora, così come nel caso di altre banche italiane e dell'Eurozona, niente dividendi per gli azionisti. La distribuzione delle cedole e le operazioni di buyback sono state congelate dalla Bce nel pieno della pandemia del coronavirus COVID-19.