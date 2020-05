Intesa SanPaolo-Ubi Banca: iter approvazione Bce entrato nelle fasi finali

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 14:42

L'iter che la Bce ha avviato per l'autorizzazione dell'ops lanciata da Intesa Sanpaolo di Carlo Messina su Ubi Banca è entrato nelle fasi finali. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore-Radiocor, aggiungendo che "alcune fonti finanziarie che seguono l'operazione indicano che l'iter è infatti ormai vicino alla conclusione".Viene ricordato come Intesa SanPaolo abbia annunciato l'offerta pubblica di scambio il 17 febbraio ed entro il 6 marzo, giorno in cui ha comunicato il deposito in Consob del documento di offerta, ha dovuto presentare a tutte le autorità competenti "le comunicazioni e le domande volte a ottenere le autorizzazioni".La procedura con cui la Bce deve autorizzare o meno l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una banca vigilata deve essere conclusa "entro 60 giorni lavorativi", con la possibilità di proroga fino a 90 giorni lavorativi.