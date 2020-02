Intesa SanPaolo-Ubi Banca: carica di buy su Mps, mercato (e Mef) scommettono su soluzione

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Ci crede il mercato, ci crede lo stesso primo azionista, che è il Mef, ovvero il Tesoro italiano: la soluzione, per Mps, a dispetto di chi teme che rimarrà in qualche modo emarginata, nel caso in cui Ubi Banca dicesse di sì a Intesa SanPaolo, si troverà. Così si è espresso il ministro dell'economia Roberto Gualtieri;:"Il Tesoro sta lavorando molto bene e voglio fare i complimenti all'amministratore delegato e a tutti i manager. I dati sono molto positivi, discutiamo con l'Europa positivamente per una pulizia ulteriore dei crediti e nei tempi previsti arriverà la soluzione".Il titolo continua a riportare una solida performance anche oggi, salendo di oltre +3,5%, a quota 2,18 euro. Un articolo di La Repubblica segnala oggi che "se Mps resta in vetrina, e il cerchio dei potenziali "mariti" si stringe, il triangolo con Banco Bpm e Bper dal 2021 potrebbe essere una soluzione".