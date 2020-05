Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Savona (Consob): 'Serve qualcuno che decida'

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2020 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

I meccanismi di controllo dei mercati finanziari "si stanno riflettendo nell'operazione Intesa-Ubi, dove ci sono cinque più una autorità, perché adesso c'è anche di mezzo pure la magistratura. Ma possiamo continuare finché non c'è uno che guidi il gioco?". Così il numero uno della ConsobPaolo Savona, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche."Possiamo arrivare ad uno che regoli il gioco?" ha continuato "Non chiedo più poteri chiedo semplicemente che ci sia qualcuno che prenda le decisioni che comanda e che si assuma la responsabilità".Continuano intanto le audizioni dell'Antitrust sull'ops che Intesa SanPaolo ha lanciato su Ubi Banca. negli ultimi giorni sono state sentite la stessa Intesa SanPaolo, Bper, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e ieri è stato il turno di Ubi Banca e di Cattolica. Domani tocca a UniCredit che, secondo alcune indiscrezioni stampa, sarebbe pronta a fare una mossa per bloccare le ambizioni di Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo. Come? Acquistando - secondo quanto riportato dal Messaggero - una partecipazione di Ubi Banca pari al 10%. Non solo. Il quotidiano romano aggiunge che l'AD di UniCredit Jean Pierre Mustier vorrebbe frenare anche l'acquisto di Intesa SanPaolo del 9,9% di Nexi.