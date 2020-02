Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Messina su prezzo ops: 'zero possibilità che venga alzato'

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

"Io sono molto positivo e credo che gli azionisti di Ubi decideranno di aderire alla nostra offerta". Così Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo, in un'intervista rilasciata in diretta a Bloomberg Tv.Messina ha precisato tuttavia che ci sono "zero possibilità" che il prezzo dell'ops possa essere alzato, precisando:"Non voglio parlare degli investitori di Ubi perchè è questa è una operazione proposta al mercato. Questa transazione è completamente 'market oriented'"."Abbiamo dimostrato di avere la leadership anche nel saper sorprendere l'Europa con questa operazione", ha sottolineato ancora Messina, spiegando che, con l'ops su Ubi Banca, "noi vogliamo creare un competitor di dimensioni tali da competere con i grandi player bancari anche di Usa e China, oltre che a livello europeo".