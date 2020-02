Intesa SanPaolo-Ubi Banca, Messina: 'supervisori vogliono consolidamento, ci saranno altre transazioni'

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

"E' chiaro che i supervisori vogliono un consolidamento delle banche europee". Così il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista rilascata in diretta a Bloomberg Tv, in cui ha commentato l'ops presentata su Ubi Banca."Credo che ci saranno altre transazioni nei prossimi mesi", ha aggiunto."Per me Intesa Sanpaolo è la mia casa, è la mia famiglia. E spero che lo diventi anche per le persone di Ubi", ha detto ancora Messina che, rispondendo alle domande della cronista, ha sottolineato: "io completerò la mia carriera in Intesa Sanpaolo. Io rimarrò qui fino alla fine della mia carriera".